Москва, 22 марта, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Поздравление японского премьер-министра Синдзо Абэ с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ прозвучало без всяких задержек. Какие надежды связывает японский премьер с новым сроком Путина, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Япония

Эвфемизм «мирный договор», по вопросу которого Абэ собирается «продвинуться», в действительности служит прикрытием решения «территориального вопроса» — то есть необоснованных японских претензий на Курилы. Что же касается мирного договора, то все послевоенные проблемы урегулированы Ялтинским, Потсдамским и Сан-Францисским соглашениями, а также прекратившей состояние войны и восстановившей дипломатические отношения Советско-японской декларацией 1956 года.

Мнения японских экспертов разделились. Всё большее число японских политиков, ученых и специалистов склонны признавать, что компромисс в условиях тесного японо-американского союза и размещения на японской территории американского и японского ракетного оружия так и останется недостижим. Те же, кто считают российского президента способным на обман своего избирателя, предпочитают доказывать, что после выигранных выборов у Путина будут развязаны руки и теперь он готов «решать курильскую проблему».

Насколько соответствует риторика японского премьера реальному состоянию дел и почему русско-японская «дружба» логично выглядит именно в кавычках, читайте в статье: В Японии рассчитывают на доверительный диалог по Курилам

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