Киев, 21 марта, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Катар готов предоставить Украине сжиженный газ, сообщил 20 марта президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в эту страну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ. Поставки катарского сжиженного природного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор», — отметил глава Украины.

По его словам, переговоры по данному вопросу состоятся уже в ближайшее время.

«Эти источники поставки сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», — добавил Порошенко.

Отметим, что Киев пристально изучал возможность приобретения и способы доставки сжиженного газа из Катара еще в 2012 году, при президенте Викторе Януковиче и правительстве Николая Азарова.

«Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, способы доставки газа. Цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены российского газа… На сегодняшний день Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа и начал использование новых технологий его производства, которые для Украины очень интересны с учетом планов по строительству LNG-терминала. А политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере», — заявлял тогда прессе Азаров.

Однако в итоге план провалился, поскольку Турция не дала согласия на проход через пролив Босфор танкеров с сжиженным газом для Украины. Насколько можно судить по открытым источникам, позиция Турции по данному вопросу не изменилась и на сегодня. Еще одна проблема — финансовая. Порошенко не называл конкретных цифр, однако ясно, что в нынешней ситуации Киеву за газ из Катара — при условии, что проект будет реализован — придется серьезно переплатить.

Эксперты в целом весьма критически встретили заявление главы украинского государства о возможных поставках газа из Катара.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко называет главу Украины «Кулибиным» и иронизирует, что для завершения сделки «осталась малость — довезти его (газ) через Босфор».

«У киевского режима, видимо, есть своя, отличная от обычной, патриотическая география», — комментирует общественник Вячеслав Азаров.

Эксперт по энергетике Дмитрий Марунич иронично указывает, что закупки топлива в Катаре будут, видимо, происходить на деньги, отсуженные в Стокгольме «у агрессора».

Также эксперты и пользователи шутят про то, что у Порошенко случился «катар головы, вызванный газом», если он всерьез рассчитывает на реализацию такого проекта в ближайшее время.