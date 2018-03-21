Калининград, 21 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Мэр Калининграда Александр Ярошук сегодня, 21 марта, досрочно подал в отставку. Заявление о сложении с себя полномочий он передал несколько минут назад на заседании горсовета Калининграда.

Klgd.ru Уже бывший глава Калининграда Александр Ярошук на фоне мэрии

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Ярошук руководил городом с декабря 2007 года, но в региональную политику пришел ещё раньше — в 1998 году, когда ему было 33 года, став работать советником мэра по экономическим вопросам. В 2001 и 2006 гг. Александр Ярошук избирался депутатом горсовета.

Правление Ярошука называют эпохой бизнесменов во власти, прежде всего, строительного лобби.

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Ярошук в качестве градоначальника пережил нескольких губернаторов — Георгия Бооса, Николая Цуканова, Евгения Зиничева, а при Антоне Алиханове в ноябре 2017 года был, по сути, переназначен — на должность сити-менеджером с сохранением за собой должности главы города. Полномочия Ярошука должны были истечь в 2021 году.

Причину отставки открыто не называется, но в кулуарах говорят о неком противостоянии между губернатором и мэром.

Всенародных выборов нового мэра Калининграда не будет, поскольку в 2017 году горсовет отказался от прямых выборов. По новым правилам, мэр самого западного областного центра России будет избираться тайным голосованием депутатов на следующие четыре года, совмещая обязанности с должностью главы администрации.

Среди кандидатов на этот пост неофициально называют кандидатуру действующего депутата Госдумы Алексея Силанова.