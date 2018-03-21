Углич, Ярославская область, 21 марта, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Необычное письмо направила группа жителей города Углича губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову (имеется в редакции ИА REGNUM ). Они просят его разобраться с «ориентацией чиновника». О сексуальном скандале, в котором фигурирует неназванный «высокопоставленный чиновник» из Углича написало интернет-издание «Рыбинская правда».

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«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Мы, жители города, очень обеспокоены вопиющим фактом, о котором пестрит интернет, по факту нетрадиционной ориентации нашего высокопоставленного чиновника. Никогда еще наш город не был взбудоражен таким безобразием… Мы, конечно, не знаем, о ком именно идет речь, но, если это правда, то это вопиющий факт. Как мы можем обращаться к нашим руководителям со своими бедами и просьбами, зная, что кто-то из чиновников ведет себя недостойно. Может, это и наговор, мы не знаем, поэтому и просим разобраться с этим фактом и вернуть нашему городу честное имя…», — говорится в письме.

Под письмом стоит около 50 подписей, но без расшифровки. Автор письма, с которым пообщался корреспондент ИА REGNUM, попросил не называть его имени, опасаясь мести вышеупомянутого чиновника. В разговоре автор пояснил, что жителей патриархального города интересует именно моральная сторона вопроса, а не деятельность руководства района, к которой тоже есть претензии, но не столь значительные.

Письмо было отправлено 19 марта. В правительстве Ярославской области рассказали, что еще не получали письмо. При этом сообщили, что указанной публикацией «Рыбинской правды» и изложенными там фактами занимаются следственные органы.