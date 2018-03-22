Киев, 22 марта, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Захваты, грабежи и поджоги храмов, мастер-класс для Европы от главы украинских греко-католиков по правильному бойкотированию российского газа, негласный запрет на прием священников канонической Церкви в капелланы «АТО», обращение в ООН с просьбой разъяснить Киеву недопустимость вмешательства в церковные дела — религиозная сфера Украины, новости которой обсуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко, остается далеко от чисто религиозных вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Запорожье — регион, где церковные конфликты стали особенно заметны. Громкий случай произошел в январе, когда священник Украинской православной церкви в соответствии с уставом отказался отпевать ребенка, крещенного у раскольников, в т.н. Киевском патриархате. Открытое в отношении священника уголовное дело пока не получается закрыть: он обвиняется в оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Недавно в том же регионе был отстранен от служения священник Игорь Савва, по его словам, причиной стала проукраинская позиция, однако в епархии объясняют решение иначе: Савва нарушал церковные каноны, в частности, отказался поминать во время литургии действующего главу РПЦ патриарха Кирилла. На «гонимость» упирает еще один священник, перешедший к раскольникам незадолго до Саввы, Анатолий Ревтов, которому начальство якобы запрещало служить на украинском.

Пропаганда раскольниками ведется активно, особенно востребована тема «священник/приход перешел в Киевский патриархат», — неприятность для них состоит в том, что подобные случаи единичны, приходится привирать и сознательно идти на обострение конфликта. Примечательно, что украинские СМИ уделяют куда меньше внимания противоположным случаям — возврата раскольников в Украинскую православную церковь.

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