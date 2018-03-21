Ереван, 21 марта, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Минобороны Армении представило Программу модернизации вооруженных сил на 2018−2024 гг. В документе перечисляются аспекты стратегического планирования. Среди них — ряд положений военно-политического характера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.am Здание Минобороны Армении

В частности, оценивается, что в международных отношениях сохранится тенденция сокращения атмосферы сотрудничества, сохранятся и стратегические противоречия между различными организациями безопасности и государствами, что может способствовать формированию новых очагов и сфер нестабильности, отрицательно влияющих на среду безопасности Армении.

Военно-политическая ситуация в южнокавказском регионе и вокруг него продолжится характеризоваться наличием неурегулированных конфликтов и различными представлениями относительно обеспечения безопасности государств. Актуальными останутся угрозы международного терроризма, сохранится атмосфера региональной нетерпимости, интеграция государств региона в различные системы безопасности и обусловленные этим военно-политические противоречия.

Вероятность окончательного решения карабахского конфликта низка, учитывая максималистские подходы властей Азербайджана.

Несмотря на то, что Республика Армения продолжит политику разрешения нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров при посредничестве МГ ОБСЕ, вероятность окончательного решения конфликта низка, учитывая максималистские подходы властей Азербайджана. В частности, Азербайджан продолжит политику милитаризации и гонки вооружений, а также тактику «Активной границы», сохраняя напряженность на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения войск в Карабахе. С этой целью он продолжит закупать наступательное вооружение, высокотехнологичные виды оружия, осуществляя при этом информационную и пропагандистскую подготовку к возобновлению военных действий.

Возможные социальные протесты и внутриполитическое напряжение в Азербайджане в условиях отсутствия демократических институтов контроля также могут стать причиной для возобновления боевых действий в Арцахе с целью отвлечения внимания общества.

Потенциал провокационного напряжения ситуации есть и у иных акторов, преследующих в регионе деструктивные цели. В этом плане дополнительную опасность могут представлять собой террористические группировки.

Учитывая вышесказанное, Армения в 2018—2024 гг. должна обеспечить возможности адекватного реагирования на эти угрозы. В частности, станет развивать в рамках доступных ей ресурсов смешанную (срочную и договорную) комплектацию вооруженных сил, продолжит осуществлять мероприятия по повышению боеспособности ВС и модернизации военной техники в рамках доступных средств и с целью достижения максимальной военной эффективности. Кроме того, Ереван будет развивать действенные механизмы коллективной безопасности и активно способствовать международным усилиям по обеспечению безопасности, соответственно приоритетам и интересам своей внешней политики.

Армения намерена расширять стратегические, союзнические отношения с Россией и в рамках ОДКБ, рассматривая организацию в качестве важного составляющего системы национальной безопасности и участвуя в укрепляющих организацию инициативах.

Читайте также: Саргсян отметил роль России в вопросе приобретения вооружений

Армения продолжит развивать партнерские отношения в области безопасности с США, Китаем, европейскими и иными странами, а также в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО и иных организаций. Продолжится политика развития добрососедских отношений с соседними государствами-партнерами в том числе и в плане развития транзитных транспортных коридоров и обеспечения их стабильной эксплуатации. С учетом отсутствия отношений с Турцией и Азербайджаном блокада транспортных путей сохранится.

Армения с целью налаживания регионального взаимодействия и атмосферы партнерства продолжит содействовать реализации мероприятий, направленных на укрепление безопасности и доверия.