Москва, 21 марта, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении участвовать в следующей президентской избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Я никуда не собираюсь уходить, ни в Совет Федерации, даже министром не пойду, даже первым вице-премьером не пойду. Понятно, кто будет премьер-министром, но даже первый вице-премьер — мне это не надо. Я не желаю кому-то подчиняться, у нас дорога одна — в Кремль, не получается — будем ждать», — заявил Жириновский.

При этом депутат Госдумы полагает, что 18 марта прошли последние выборы президента РФ.

«На мой взгляд, это последние были выборы президента, и к 2024 году пройдет реформа и институт президента будет заменен государственным советом, который не избирается всенародно, а назначается, формируется из лучших представителей — депутатский корпус, сенаторы, министры, общественные организации, но это будет в 2023 году, не раньше, лет через пять, ближе к марту 2024 года», — рассуждает парламентарий.