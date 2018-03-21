Ярославль, 21 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Ярославле при демонтаже катка повредили асфальт на центральной площади города — Советской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как видно на фотографиях, асфальт буквально изрезали.

Повреждения на Советской площади в Ярославле

Повреждения на Советской площади в Ярославле

Второй год подряд на Советской площади зимой устраивается каток. В этом году он работал до февраля. Несмотря на морозную погоду, в марте его начали демонтировать.

Повреждения на Советской площади в Ярославле

Основанием для катка служила песчаная подушка, пропитанная в ходе заливки водой. Поскольку стояли морозы, подушка превратилась в глыбу льда. Для демонтажа использовали тяжелую технику.

Демонтаж катка в Ярославле

В числе техники был трактор с грунторезом. Этот грунторез, судя по следам, и оставил в асфальте площади длинные борозды. Ярославцы опасаются, что это приведет к разрушению асфальта на площади.

«Это чревато тем, что асфальт будет разрушаться. Вода попадает в трещину, при переходе через ноль лёд расширяется и ломает асфальт. Чем больше переходов, тем масштабнее будут разрушения. Туристы будут видеть и грустить. Но это Советская площадь, а, значит, проблем с восстановлением покрытия не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель группы «Дороги Ярославля» в Facebook Темур Абдуллаев.

Вероятно, необходимость демонтажа катка до оттепели возникла в связи с проведением на Советской площади 18 марта концерта DJ Smach и Доминика Джокера. Отметим, что убрать песок полностью так и не смогли.

Повреждения на Советской площади в Ярославле

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, виноват в повреждении подрядчик, который и будет ремонтировать асфальт за свой счет при наступлении благоприятных погодных условий.