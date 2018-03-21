Ярославль, 21 марта, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В муниципального учреждения «Центр социальных выплат Ярославля» оформлялись поддельные документы для получения денег на погребение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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По версии следствия, 55-летняя сотрудница этого учреждения организовала преступную группу с двумя своими знакомыми 60 и 47 лет и 27-летним сыном одной из них. Они оформляли фиктивные документы для получения социальных пособий на погребение и единовременной выплаты на погребение.

Преступники просили своих знакомых снимать деньги в почтовых отделениях Ярославля, а потом передавали полученные деньги организатору, которая распределяла их между участниками преступной группы.

В результате такой деятельности из бюджета Ярославской области похищено свыше 2,6 рублей.

Заместитель прокурора Ярославской области Александр Кукин утвердил обвинительное заключение в отношении мошенников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля.