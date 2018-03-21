Минск, 21 марта, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Народ России остается братским для жителей Белоруссии, несмотря на разногласия. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Русские — это наши братья, — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства. — Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. (…) Так и мы же не святые».

По его словам, урегулированием вопросов между странами должны заниматься политики. Лукашенко добавил, что несмотря на возникающие вопросы, руку помощи в любом случае первой протянет Россия.

«Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские, — говорит президент. — Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах-2018.

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