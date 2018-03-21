Пекин, 21 марта, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Китай запустит ракету-носитель «Чанчжэн-5B» ближе к июню 2019 года, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация (CAST), передает агентство Синьхуа.

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Новое поколение ракет-носителей «Чанчжэн-5B» вышло на стадию тестирования на соответствие требованиям использования в рамках миссий на космические станции.

Разработанная корпорацией CAST, ракета имеет общую длину 53,7 метров при диаметре в пять метров и диаметре ускорителей в 3,35 метров. Взлётная масса ракеты будет достигать 837 тонн.

При этом, ракета сможет выводить на низкую орбиту объекты массой более 22 тонн, что представляет своего рода рекорд для ракет семейства «Чанчжэн».

Напомним, что новая ракета должна вывести на орбиту центральный модуль и экспериментальные модули для китайской космической станции. Ракета существует в двух модификациях. Модификация «Чанчжэн-5» впервые была испытана 3 ноября 2016 года.