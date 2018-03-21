Новосибирск, 21 марта, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Новосибирске создана электронная база захоронений «Ритуал», в которой отображена информация о 393 тысячах усопших из примерно 7 млн человек, захороненных на кладбищах Новосибирска с момента его основания. Но база продолжает ежедневно пополняться, — сообщает сайт vn.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Свежевскопанная могила

Как пояснил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, в Новосибирске находятся семь кладбищ общей площадью около 600 га. Раньше, чтобы найти нужное захоронение, приходилось прилагать немало усилий. Не обходилось и без коррупционной составляющей — в муниципалитет поступали жалобы от родственников, с которых требовали деньги за поиск захоронений. Новая поисковая система позволит решить эту проблему.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могильный крест на кладбище

Кроме поиска могил, система значительно упрощает оформление захоронения. Если раньше чтобы похоронить усопшего нужно было приехать на кладбище, выбрать место, потом направиться в муниципальное казённого учреждение «Ритуальные услуги», чтобы заполнить документы и оплатить, то теперь все сводится до одного посещения кладбища.

«Когда люди приезжают выбирать место, они там ничего не заполняют, работник просто открывает базу и видит уже созданное захоронение. Ему остается только вписать конкретную дату погребения», — пояснил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Мобильное приложение уже доступно для скачивания на муниципальном портале «Мой Новосибирск» в разделе «Муниципальный геоинформационный портал».

Напомним, о создании электронной базы захоронений мечтают и в Алтайском крае. Проект, работа над которым началась в августе 2017 года, будет ещё более полезным. В алтайской системе поиска будут указаны: краткая информация об умершем (по возможности — с фотографией), точные координаты могилы, размер участка и материал, из которого изготовлен памятник. Для того, чтобы информация эта была предельно точной, МУП «Специализированная похоронная служба» предстоит провести полную инвентаризацию кладбищ с gps-датчиком. Далее специалисты оцифруют уже имеющийся архив и внесут в электронную базу новые данные.

Власти Барнаула известили, что эта трудоёмкая работа займёт не менее трёх лет. В муниципалитете подчеркивают, что создание электронной базы не является в России обязательным, но она будет полезна горожанам: ведь упрощается не только нахождение краткой информации об умерших, но и посещение мест захоронения.