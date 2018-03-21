Грозный, 21 марта, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Ачхой-Мартановском районе Чечне силовики уничтожили бандгруппу. Ликвидированы четверо боевиков. Об этом ИА REGNUM 21 марта сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками МВД по Чечне обнаружили бандитов при проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесу недалеко от села Бамут. Члены незаконного вооруженного формирования были блокированы и открыли стрельбу по сотрудникам правопорядка и военнослужащим. В результате скоротечного боя они были уничтожены.

«Близ населенного пункта Бамут была блокирована бандгруппа, которая оказала вооруженное сопротивление. Военнослужащие Росгвардии вступили в огневой контакт и в ходе завязавшейся перестрелки уничтожили четверых бандитов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МВД по Чечне уточнили, что боестолкновение произошло около 22:00 в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе. В ходе перестрелки никто из силовиков не пострадал. На месте боя обнаружено оружие и боеприпасы. Личности боевиков в настоящее время уточняются.

Читайте также: В Грозном произошло нападение на отдел полиции

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 20 марта, было обстреляно отделение полиции в Грозном. ЧП произошло в поселке Нефтемайск. В результате нападения один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение. Бандит был ликвидирован ответным огнем.