Москва, 21 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В регионах России за последнюю неделю (12−19 марта) отмечается значительное увеличение распространения и заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, сообщали в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве отметили, что превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23-х субъектах РФ.

Превышение эпидпорога по центральному городу зафиксировано в 11-ти крупных городах чтраны.

Среди детей от 0 до 2-х лет недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в семи субъектах РФ, среди детей 3−6 лет — в 11-ти, среди детей 7−14 лет — в 12-ти, среди лиц старше 15 — в 14-ти регионах.

В основном в России превалируют вирусы гриппа В (21,39%) и А (H1N1) pdm09 (21,54%).

Из числа вирусов ОРВИ преобладают РС-вирусы — 36,9%, вирусы парагриппа составили 16,6%, аденовирусы — 16,5%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 30%.

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По оценкам экспертов, в 2018 году наибольшую эпидемиологическую опасность представляет вирус гриппа типа А и типа В.

Вирус группы А подразделяется на подтипы Гонконг и Мичиган. Именно этот возбудитель, поражающий не только человека, но и животных, ответственен за возникновение массовых эпидемий и пандемий.

Вирус группы В (Брисбен) разделяют на две основные линии: Ямагата и Виктория. Он распространяется только среди людей и вызывает менее тяжелые симптомы.

Роспотребнадзор контролируют ситуацию по гриппу и ОРВИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, неделей ранее (с 5 по 11 марта) эпидемия гриппа и ОРВИ была зарегистрирована в 7-ми регионах России.

Напомним, в феврале жертвами эпидемии гриппа стали 50 граждан Чехии. В большинстве летальных случаев (43 из 50) умершие были старше 60 лет. Около 200 человек были помещены в больницы.

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