Горно-Алтайск, 21 марта, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В ходе президентской избирательной кампании многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин посещал многие сибирские территории, но ни в одной его визит не вызвал такого ажиотажа, как в Республике Алтай. Когда один из жителей райцентра Майма спросил депутата, как тот относится к инициативе по переносу столицы в Сибирь, и, в частности, не против ли он переноса столицы в Горно-Алтайск, ответ был весьма неожиданным. Сайт gorno-altaisk.info приводит его дословно:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

«Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за».

По наблюдениям алтайских СМИ, активность Карелина на Алтае взбудоражила некоторых республиканских чиновников. Полномочя действующего главы республики Александра Бердникова истекают в 2019 году. Вот местные политики стали высказывать мнение, что, мол, неспроста сюда приезжал депутат Госдумы — вероятно, метит в кресло главы.

К тому же, по некоторым данным, у Александра Карелина есть недвижимость в Горном Алтае, он здесь регулярно бывает. В 2017 году именно Республику Алтай депутат выбрал в качестве места празднования своего 50-летнего юбилея и не раз заявлял о намерении перебраться сюда на постоянное место жительства.

Напомним, разговоры об изменении административно-территориального деления России переодически возникают не только на Алтае. Но дальше разговоров дело не дошло даже в Республике Коми: референдуму по переносу областной столицы из Сыктывкара в Ухту так и не суждено было состояться.

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А вот секретарю Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидату философских наук Владиславу Вакаеву интересной представляется идея переноса резиденции полномочного представителя президента из Новосибирска в Барнаул.

«Я понимаю, почему полпредство Сибирского федерального округа расположено в Новосибирске — так проще и удобней. Но этот город и так является ведущим финансовым, торговым, логистическим, культурным центром Сибири. Зачем мы ещё больше поддерживаем его отрыв от других регионов? Почему бы не перенести полпредство, а также представительства других федеральных органов власти в Барнаул? Это даст нашему краю дополнительный толчок в развитии. Кстати, это переведет в практическую плоскость и пока виртуальные идеи о создании большой Сибирской агломерации», — отмечал политик в декабре 2017 года.

Как и другие алтайские эксперты, ранее высказывавшиеся по этой теме, он полагает, что если уж и говорить о переносе столицы, то начинать надо с переноса министерств в различные города России.