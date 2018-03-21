Токио, 21 марта, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая пройдет в мае 2018 года в России, станет «главным событием года» в российско-японских отношениях. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своими японским коллегой Таро Коно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, — сказал Лавров. — Мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события».

Глава МИД РФ добавил, что в целом Москва считает отношения с Японией «динамичными, хотя, конечно, есть сферы, где мы хотели бы видеть больше движения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

Кроме того, в ходе беседы политики двух стран обсудили заключение мирного договора и усилия по реализации совместной экономической деятельности на Курильских островах.

Читайте также: Синдзо Абэ поздравил Путина с победой на выборах

А также: Правительство Абэ побило антирекорд по поддержке населения