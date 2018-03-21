Лавров: Встреча Путина с Абэ состоится в мае в России
Токио, 21 марта, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая пройдет в мае 2018 года в России, станет «главным событием года» в российско-японских отношениях. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своими японским коллегой Таро Коно.
«Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, — сказал Лавров. — Мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события».
Глава МИД РФ добавил, что в целом Москва считает отношения с Японией «динамичными, хотя, конечно, есть сферы, где мы хотели бы видеть больше движения».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
Кроме того, в ходе беседы политики двух стран обсудили заключение мирного договора и усилия по реализации совместной экономической деятельности на Курильских островах.
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