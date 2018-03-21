Чита, 21 марта, 2018, 07:39 — ИА Регнум. У жителей Забайкалья есть основания чувствовать себя «брошенными федеральным центром», как об этом заявил накануне член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев в ходе расширенного заседания комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края в Совфеде (его слова цитирует «Забайкальский рабочий»). В ходе президентской избирательной кампании край не посетил ни один из кандидатов, а отток населения из региона принял угрожающие масштабы. Соответственно, это не могло не сказаться на снижении явки — 57,98% против 59,97% в 2012 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Причём забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию, Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор Жамсуев. Также он обратил внимание на несправедливую диспропорцию в финансировании Дальнего Востока и Байкальского региона.

Сенатор обеспокоен также намерением Минфина РФ отменить районный коэффициент в Забайкальском крае. Жамсуев отметил, что допустить этого нельзя ни в коем случае. По его мнению, необходимо также обратить внимание и на проблему со связью:

«1900 километров территории Забайкалья проходит вдоль границы с Китаем. При этом в 17 приграничных районах Забайкальского края отсутствует сотовая связь и люди пользуются услугами китайских операторов», — проинформировал сенатор.

Напомним, в конце 2017 года доцент читинского института Байкальского государственного университета Алексей Янков, проведя опрос о намерении жителей Забайкалья уехать из края, сделал неутешительный вывод: больше половины (53,5%) из шестисот попавших в выборку респондентов заявили о желании сменить Забайкальский край на другое место жительства. Причём более 10% опрошенных намерены сделать это в ближайший год. Опрос, по данным автора исследования, проводился среди жителей Читы (32%) и других городов края (21%).

Данные исследователей подтверждаются и официальной статистикой. По оперативным данным Байкалкрайстата, в январе — декабре 2017 года в регионе по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края.