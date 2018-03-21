Москва, 21 марта, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Существенная часть аналитического сообщества ожидает снижения ключевой процентной ставки на 0,5% по итогам пятничного заседания Банка России. Подобные ожидания вызваны, прежде всего, статистическими данными по годовой инфляции, которая по итогам февраля составила 2,2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Таким образом, снижение инфляционных рисков позволяет регулятору продолжить плавное снижение ставки и смягчение денежно-кредитной политики.

Также подтолкнуть регулятор к решительным действиям может статистика по промышленному производству, которое показывает нестабильную динамику», — полагает эксперт.

Как известно, низкая ставка приведет к удешевлению заемных средств для бизнеса, что может поспособствовать росту промышленности.

«В начале недели на валютном рынке наблюдается рост волатильности в связи с неприятными событиями на международной арене.

Речь идет о нарастающем конфликте между Россией и Великобританией, который усугубляется при поддержке иных западных стран. Тем не менее, пока ничего катастрофичного с рублевыми парами не происходит», — пояснила Кокорева.

Возможно, некоторая геополитическая нестабильность заставит регулятор снизить ставку на меньший процент, чем многие ожидают. Решение Банка России будет отыграно еще до его публикации. В связи с этим рубль может дать слабину уже 21 и 22 марта.

«Пара доллар/рубль не выйдет за пределы уровня 58,50 рубля и к концу недели будет торговаться в диапазоне 57−58,50 рубля.

Пара евро/рубль не подымится выше отметки 71,50 рубля, торги 23 марта пройдут в диапазоне 69,50−71,50 рубля», — считает эксперт.

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