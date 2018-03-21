Вашингтон, 21 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Жесткой критике президента США Дональда Трампа в связи с его поздравлением президента России Владимира Путина с победой на выборах подверг американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает 20 марта ABC.

Джон Маккейн

«Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и справедливых выборах», — заявил Маккейн.

Он добавил, что поздравление российского президента указывает на то, что Трамп «не возглавляет свободный мир» ввиду того, что выборы в России якобы были «фиктивными».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась защитить президента США от нападок критиков. Она пояснила, что выборы проходили в другой стране и Вашингтон не вправе навязывать Москве какие-либо действия. «Мы можем сосредоточиться только на беспристрастности и справедливости наших выборов», — пояснила представитель США.

Добавим, свои поздравления Путину Трамп адресовал в телефонном разговоре. Во время переговоров лидеры двух стран затронули ряд вопросов двустороннего взаимодействия и обменялись мнениями по важнейшим международным вопросам.

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