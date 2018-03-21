Москва, 21 марта, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 20 марта ростом по курсу рубля. В начале сессии его повышению способствовали дорожающая нефть и общее ослабление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара на первом часе торгов упал до 57,63 руб., евро — до 71,13 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Когда американская валюта перешла в наступление на Форекс, пара доллар/рубль восстановилась до 57,90 руб., пара евро/рубль продержалась на уровне 71,28 руб. пару часов. С достигнутых ценовых уровней покупки рубля возобновились с новой силой.

Рубль быстро отыгрывал потери у единой валюты, которые он понес 19 марта. К закрытию торгов евро обвалился на 1,25%, до 70,40 руб. Драйверами ослабления евро к доллару и рублю стали разочаровывающие данные по Германии и еврозоне, а также общее укрепление американской валюты на фоне роста доходности облигаций США и корректировка позиций в ожидании результатов итогов заседания ФРС.

Ускорение рублю придали нефть, дорожающая на 2%, и новость, что в Евросоюзе пока не задумывались о санкциях из-за «дела Скрипаля». На условиях анонимности такую информацию журналистам предоставил в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

Сегодня, 21 марта, все внимание участников рынка будет приковано к заседанию FOMC. Результаты станут известны в 18:00 GMT. Это заседание является расширенным.

Оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС Пауэлла по поводу дальнейшей политики регулятора.

Учитывая технические факторы по нефти и рублёвым парам, к закрытию торгов 21 марта ожидается укрепление доллара до 57,80 руб., евро — до 70,95 руб.

Напомним, 20 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 31 коп. (-0,54%), до 57,53 руб., курс евро — на 91 коп. (-1,29%), до 70,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-13,15%), евро/рубль — 298,1 млн евро (-22,04%).

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