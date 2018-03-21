Барнаул, 21 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае теперь действуют четыре территории с особым статусом и особыми преференциями для инвесторов. Помимо наукограда — Бийска и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», в регионе появились две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Распоряжением правительства РФ, этот статус получили моногорода Заринск и Новоалтайск, сообщает сайт регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

«Эти решения имеют исключительно важное значение для Алтайского края, они наделяют территории опережающего социально-экономического развития целым рядом преференций, которые послужат дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в эти моногорода. Речь идёт об освобождении на определённое время инвесторов от уплаты отдельных видов налогов, либо существенном снижении ставок налогов. Значительные послабления инвесторы получают по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды», — отметил губернатор Александр Карлин.

Напомним, для резидентов ТОСЭР размер выплат в социальные фонды снижен до 7,6%. Также они получают различные виды государственной поддержки, в частности — льготы при уплате налога на прибыль, нулевую ставку налога на имущество и льготные схемы привлечения финансирования проектов через Фонд развития моногородов.

Соотвествующий пакет законодательных и управленческих решений Алтайский край принял в декабре 2017 года. К этому времени министерство экономического развития Алтайского края заключило предварительные рамочные соглашения по реализации 12 проектов в моногородах, которые приобрели статус ТОСЭР, на общую сумму несколько миллиардов рублей.

«Наши муниципалитеты и Минэкономразвития имеют также заявки от 11 потенциальных резидентов с общим объёмом инвестиций более трёх миллиардов рублей. Мы надеемся, что в период, пока такой статус будет сохраняться за моногородами, в этих населенных пунктах будут реализованы крупные проекты, чтобы полностью раскрыть потенциал территорий опережающего развития. Речь идёт о создании не менее двух тысяч новых рабочих мест, организации производств по новой технологии», — подчеркнул губернатор.

Так, на территории ТОСЭР Заринск наряду с созданием крупного кожевенного производства компании «Русская кожа» планируется расширение действующего фанерного производства с освоением выпуска новых видов продукции — ориентированно-стружечных плит и напольных покрытий. Проекты потенциальных резидентов связаны также с производством экологичного стройматериала арболит, организацией пошива изделий из отходов кожевенного сырья, а также развитием нового химического производства.

В ТОСЭР Новоалтайск на получение статуса резидентапретендует предприятие «Покровская сыроварня», компания «Эталон» (инициатор проекта — предприятие «Зиас Машинери»), а также компании, планирующие организацию вторичной переработки полимерных материалов, производство органических удобрений, кормов для непродуктивных животных и рыб.

Напомним, механизм ТОСЭР призван существенным образом повысить инвестиционную привлекательность моногорода, способствовать созданию новых рабочих мест, а также наполнению городского бюджета. В Алтайском крае рассчитывают, что таких территорий в регионе будет порядка пяти.

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов полагает, что у всех городов Алтайского края есть будущее, есть интересные инициативы.

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Статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) получат также 18 других моногородов в 14 регионах России. Соответствующие постановления, подписанные премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликованы на сайте правительства России.

Территориями опережающего развития станут моногорода Черемхово и Саянск (Иркутская область), Далматово и Варгаши (Курганская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), Угловка (Новгородская область), Пикалёво (Ленинградская область), Онега (Архангельская область), Сердобск (Пензенская область), Ефремов (Тульская область), Линёво (Новосибирская область), Губкин (Белгородская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Канаш (Чувашия), Павловск (Воронежская область).

Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что суммарно «за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 млрд рублей инвестиций».