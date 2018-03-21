Вашингтон, 21 марта, 2018, 06:09 — ИА Регнум. Единственная возможность защититься от потенциальной атаки с использованием гиперзвукового оружия со стороны России — это нанесение ядерного удара, заявил генерал ВВС США Джон Э. Хайтен, глава стратегического командования США, сообщает Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Американский генерал 20 марта во время слушаний в сенате по вооруженным силам заявил, что его тревожит оборонная готовность США в свете российских гиперзвуковых разработок. Пока Пентагон тестирует гиперзвуковое оружие, Москва и Пекин добились больших результатов.

«И Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности, — сказал Хайтен. — Мы видели, какие это возможности».

Председатель комитета, сенатор от республиканцев Джим Инхоф спросил у представителя Пентагона, чем Вашингтон может защититься против такого оружия. Генерал ответил, что США могут сдерживать эту угрозу.

«Наш ответ — это наши возможности сдерживания, к которым относятся триада и ядерные возможности, которыми мы должны реагировать на такую угрозу».

Напомним, новые разработки, в том числе гиперзвукового оружия, продемонстрировал 1 марта Владимир Путин. В Пентагоне тогда сказали, что ничего особенно нового не увидели.

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