Дамаск, 20 марта, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Сирийские войска вплотную приблизились к городу Эйн-Терма, считающемуся крупнейшим опорным пунктом террористов в южной части Восточной Гуты, сообщает 20 марта агентство РИА Новости.

Onedio.com Сирийская армия

Эйн-Терма является оплотом террористов, удерживающих южную часть Восточной Гуты. Ранее сирийские войска расчленили захваченный боевиками пригород на три изолированных друг от друга сектора, освободив 65% его территории.

По данным агентства, в данный момент части республиканской гвардии зачищают ближние подступы к Эйн-Терме.

«Наши бойцы сейчас зачищают сады под Эйн-Термой. Террористы оказывают противодействие, ведя огонь, как из минометов, так и из стрелкового оружия», — цитирует агентство одного из сирийских офицеров. По его словам, идет подготовка к обеспечению действий штурмовых отрядов, которые в ближайшее время продолжат наступление.

Напомним, на сегодняшний день террористы изолированы в трех котлах. В Харасте, в Думе, а также на юге Восточной Гуты.

Сирийские военные сообщают, что именно из Эйн-Термы боевики практически ежедневно обстреливают жилые кварталы сирийской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта террористы устроили сильный ракетный обстрел центра Дамаска, жертвами которого стали 23 человека, а еще 32 мирных жителя были ранены.