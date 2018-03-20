Мурманск, 20 марта, 2018, 20:59 — ИА Регнум. На месте взрыва газа в жилом доме Мурманске завершены спасательные работы. Количество жертв ЧП не изменилось — погибли два человека. Четверо человек пострадали, среди них один ребенок. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Об этом вечером 20 марта сообщила администрация Мурманска.

Citymurmansk.ru Последствия взрыва в Мурманске

Напомним, взрыв бытового газа произошел около 17:00 мск в доме №6, корпус 1 по улице Свердлова. При взрыве частично обрушились три этажа пятиэтажного дома.

Всего в пострадавшем подъезде зарегистрированы 33 человека.

«Жильцы оповещены о возможности воспользоваться пунктом временного размещения. Он открыт по адресу: проспект Героев-североморцев, 5/3, куда организована доставка людей автобусами, — сообщили в мэрии Мурманска. — В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии и теплоснабжения в подъезды, не пострадавшие от взрыва».

Как дополняют в ГУ МЧС России по Мурманской области, после взрыва дом был отключен от коммуникаций, в пункт временного размещения были эвакуированы жители пострадавшего 1-го и соседнего 2-го подъездов. В настоящее время идут работы по восстановлению теплового контура и подключению к системам жизнеобеспечения 2-го и 3-го подъездов.

К ликвидации ЧС привлечена группировка сил и средств спасателей и сотрудников других оперативных служб в составе 222 человек, а также 84 единицы техники.

Следственными органами СКР по Мурманской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В рамках расследования данного уголовного дела следователи СК России детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего ЧП и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия», — говорится в сообщении СУ СКР по Мурманской области.