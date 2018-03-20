Павловск, Воронежская область, 20 марта, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в 10:57 от представителя МЧС Армении в России было получено сообщение о том, что примерно в 09:20 автобус марки Mercedes с госномерами 308 AF 61, следовавший по маршруту «Ереван — Москва», на 673-м километре межгосударственной автотрассы М4 «Дон» в России, вблизи города Павловск Воронежской области, столкнулся с грузовым автомобилем, есть жертвы и пострадавшие.

mes.am Место ДТП

Согласно сообщению МЧС, в автобусе находились 50 пассажиров и два водителя — Тигран Бабаханян 1972 г. р. и Аркадий Тадевосян 1974 г. р. В результате аварии два человека погибли, восемь — пострадали.

«Пассажир автобуса А. Д. Сукиасян 1978 г. р. и водитель грузовика (Н. Сионин 1961 г. р.) скончались на месте. Водители и пассажиры: Давид Сардарян (1969 г. р.), Мелик Айрапетян (1988 г. р.), Егише Амбарцумян (1982 г. р.), Армен Мурадян (1964 г. р.), Варя Оганян (1961 г. р.), Давид Вермишян (1969 г. р.) и Вазген Геворкян (1972 г. р.), Тигран Бабаханян (1972 г. р.) доставлены в больницу города Павловска, где врачи оценили состояние Давида Сардаряна, Мелика Айрапетяна, Тиграна Бабаханяна и Егише Амбарцумяна как тяжелое, а состояние остальных — как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Около 40 пассажиров были доставлены в гостиницу «Как дома», находящуюся близ города Павловск.