Мурманск, 20 марта, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске возросло до двух человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Citymurmansk.ru Спасатели разбирают завалы на месте взрыва в Мурманске

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске произошёл сегодня около 16:55 мск. В результате взрыва частично обрушились три верхних этажа здания.

Ранее сообщалось, то в результате ЧП погиб один челочек, ещё шесть человек, в том числе один ребёнок, пострадали.

На месте в настоящее время продолжается спасательная операция. Спасатели извлекли из-под завалов трёх человек. Сообщалось, что под завалами могут оставаться ещё двое.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».