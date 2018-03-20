Калуга, 20 марта, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Городской думе Калуги сегодня, 20 марта, состоялось очередное заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты согласовали кандидатуры для занесения на доску Почёта «Дела и люди», поддержали поправки в бюджет города и одобрили соглашение о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по вопросам социального развития Городской думы Калуги 20.03.2018

Было одобрено решение о проведении в 2018 году городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги». Также были одобрены поправки в положение о конкурсе.

Новая редакция положения предусматривает балльную систему оценки конкурсных работ, а также уточняет критерии их оценки. К участию в конкурсе предлагается допустить представителей сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой информации. Конкурс будет проводиться в форме индивидуального соревнования журналистов с последующим индивидуальным поощрением. Вводится новая специальная номинация конкурса: «Калуга культурная» — за лучший материал или серию материалов, отражающих духовную, эстетическую, интеллектуальную, культурную жизнь города, развитие творческого потенциала жителей Калуги, сохранение духовного и исторического наследия.

Депутаты заслушали информацию об оказании адресной социальной помощи жителям города Калуги в 2017 году и мерах социальной поддержки населения, предусмотренных в 2018 году. Всего меры социальной поддержки в прошедшем году были предоставлены более чем 100 тысячам жителей города Калуги. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетов всех уровней: федерального, областного и местного. За счет средств городского бюджета Калуги обеспечивается социальная поддержка более 30 тысяч калужан.

Для оказания адресной социальной помощи было выделено 10,9 млн. рублей, помощь была оказана 2202 калужанам, средний размер выплат составил порядка 5 тысяч рублей.

Всего на оказание мер социальной поддержки было выделено 1 млрд. 782 млн. рублей, в том числе 292,4 млн. рублей за счёт средства бюджета Калуги.

Финансовое исполнение программы составило 99%. На 2018 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд. 889 млн. рублей, из которых 224,8 млн. рублей будут выделены из городского бюджета.