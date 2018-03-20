Мурманск, 20 марта, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Спасателям удалось вытащить трёх человек из-под завалов обрушившегося дома в Мурманске, где произошёл взрыв газа, сообщил журналистам представитель МЧС России.

Citymurmansk.ru Пострадавший от взрыва дом в Мурманске

По предварительной информации, под завалами в настоящее время остаются ещё два человека.

Ранее в мэрии Мурманска подтвердили гибель в результате ЧП одного человека. Также, по предварительным данным, пять человек пострадали.

Напомним, взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске произошёл около 16:55 мск. В результате взрыва частично обрушились три верхних этажа здания.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и медики.