Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга окончательно утвердила местные результаты выборов президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на выборах президента РФ

Согласно утвержденным 20 марта данным, в своем родном городе действующий президент Владимир Путин набрал 75,01% голосов пришедших на участки. Второе место занял Павел Грудинин (9,04%), третье — Ксения Собчак (4,33%), новичок в кампании, опередившая ветеранов президентских выборов Владимира Жириновского (4,09%) и Григория Явлинского (3,18%). Затем расположились Борис Титов (1,57%), Сергей Бабурин (0,88%) и Максим Сурайкин (0,66%). Итоговый протокол утвердили единогласно.

Согласно данным комиссии, в Петербурге за Владимира Путина проголосовали 1 млн 735 тыс. человек. При этом в городе нашлось 26 участков, где Путин набрал 100% голосов.

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Явка в Северной столице 18 марта составила 63,87%, или 2 млн 313 тысяч 458 человек. В процентах это немного выше, чем на прошлых президентских выборах 2012 года, когда на участки пришло 62,7% избирателей, но в абсолютных цифрах в Петербурге в 2018 году проголосовало почти на 160 тыс. человек меньше, чем в 2012 году. Отметим, что и количество избирателей в списках в Петербурге сократилось за шесть лет.

Горизбирком рассмотрел восемь жалоб на действия территориальных избирательных комиссий, в двух случаях действия или бездействие сотрудников ТИК №22 Выборгского района и ТИК №29 Фрунзенского района были признаны незаконными, кроме того, организацию допуска в ТИК №22 наблюдателей также признали неудовлетворительной.

Тем не менее, ни одно из обнаруженных нарушений не повлияло на волеизъявление избирателей, считают в Горизбиркоме.

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Во время заседания представители штабов ряда кандидатов еще раз обратили внимание на беспорядок в списках избирателей, когда множество людей оказывались ошибочно вычеркнутыми из списков у себя на участках, якобы «приписанными» к другим регионам и странам. В Горизбиркоме обещали создать рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации.

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Напомним, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента РФ. Большинство голосов избиратели отдали за действующего главу государства Владимира Путина. Его результат — 76,69%, или, в абсолютных цифрах, 56 млн 433 тыс. 927 голосов. ЦИК назвал эти цифры рекордными за последние несколько десятилетий.

Количество голосов, отданных в Петербурге за Владимира Путина 18 марта 2018 года, стало для него абсолютным рекордом по сравнению с итогами голосования в 2000, 2004 и 2012 годах. По количеству полученных в 2018 году голосов в Петербурге Владимир Путин опередил и Дмитрия Медведева, выигравшего выборы 2008 года.