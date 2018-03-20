В Петербурге утвердили победу Путина в родном городе
Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга окончательно утвердила местные результаты выборов президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно утвержденным 20 марта данным, в своем родном городе действующий президент Владимир Путин набрал 75,01% голосов пришедших на участки. Второе место занял Павел Грудинин (9,04%), третье — Ксения Собчак (4,33%), новичок в кампании, опередившая ветеранов президентских выборов Владимира Жириновского (4,09%) и Григория Явлинского (3,18%). Затем расположились Борис Титов (1,57%), Сергей Бабурин (0,88%) и Максим Сурайкин (0,66%). Итоговый протокол утвердили единогласно.
Согласно данным комиссии, в Петербурге за Владимира Путина проголосовали 1 млн 735 тыс. человек. При этом в городе нашлось 26 участков, где Путин набрал 100% голосов.
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Явка в Северной столице 18 марта составила 63,87%, или 2 млн 313 тысяч 458 человек. В процентах это немного выше, чем на прошлых президентских выборах 2012 года, когда на участки пришло 62,7% избирателей, но в абсолютных цифрах в Петербурге в 2018 году проголосовало почти на 160 тыс. человек меньше, чем в 2012 году. Отметим, что и количество избирателей в списках в Петербурге сократилось за шесть лет.
Горизбирком рассмотрел восемь жалоб на действия территориальных избирательных комиссий, в двух случаях действия или бездействие сотрудников ТИК №22 Выборгского района и ТИК №29 Фрунзенского района были признаны незаконными, кроме того, организацию допуска в ТИК №22 наблюдателей также признали неудовлетворительной.
Тем не менее, ни одно из обнаруженных нарушений не повлияло на волеизъявление избирателей, считают в Горизбиркоме.
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Во время заседания представители штабов ряда кандидатов еще раз обратили внимание на беспорядок в списках избирателей, когда множество людей оказывались ошибочно вычеркнутыми из списков у себя на участках, якобы «приписанными» к другим регионам и странам. В Горизбиркоме обещали создать рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации.
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Напомним, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента РФ. Большинство голосов избиратели отдали за действующего главу государства Владимира Путина. Его результат — 76,69%, или, в абсолютных цифрах, 56 млн 433 тыс. 927 голосов. ЦИК назвал эти цифры рекордными за последние несколько десятилетий.
Количество голосов, отданных в Петербурге за Владимира Путина 18 марта 2018 года, стало для него абсолютным рекордом по сравнению с итогами голосования в 2000, 2004 и 2012 годах. По количеству полученных в 2018 году голосов в Петербурге Владимир Путин опередил и Дмитрия Медведева, выигравшего выборы 2008 года.