Калининград, 20 марта, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В центре Калининграда сегодня, 20 марта, полностью снесен вещевой рынок. Демонтаж целого городка из павильонов связан с планами ООО «СтройИнКор» возвести на этом месте четырёхэтажный торговый центр «Z-форт».

Instagram.com/central_bazaar На Центральном рынке Калининграда снесли все вещевые палатки

"Король умер! Да здравствует король! Вот и всё, друзья, нет больше легендарного вещевого рынка, уже практически стёрт с лица земли. Начинается новая история актуального торгового центра», — написала на своей странице в соцсети пресс-секретарь Центрального рынка Калининграда Екатерина Поделенко.

Ранее региональные власти уточняли, что строительство «Z-форта» начнётся уже после чемпионата мира по футболу. Сейчас же, расчищенная территория будет временно благоустроена под сквер с футбольной тематикой.

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Стоит отметить, что губернатор калининградской области Антон Алиханов назвал торговые точки на промтоварном рынке «палатками уродскими», которые мешают «нормальному европейскому виду».

ИА REGNUM дополняет, что снесенный рынок соседствует с центральной пешеходной магистралью Калининграда — улицей Профессора Баранова, на благоустройство которой правительство РФ выделило 300 млн рублей.

По словам регионального вице-премьера Гарри Гольдмана, предпринимателям будет предложено переехать во вновь создаваемый торговый центр, однако сами торговцы понимают, что плата за аренду в новом ТЦ будет выше, чем на уличном пятачке.

Вместе с тем, к «павильонной революции» в целом малый бизнес отнёсся с пониманием, называя журналистам свой вещевой рынок «шанхаем». По мнению калининградских общественников, большую роль в ненагнетании потенциального конфликта сыграл московский опыт, когда в прошлом году были аналогичным образом демонтированы сотни ларьков и столица от этого только визуально выиграла.