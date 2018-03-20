Москва, 20 марта, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Регионы центральной России, а также Москва и Санкт-Петербург, показали существенный рост явки на прошедших 18 марта президентских выборах. Вместе с этим эксперты ждут изменения партийной системы после выборов. Об этом политологи говорили на заседании клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

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— Выборы стали экзаменом для врио губернаторов, назначенных осенью 2017 года, — считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Наиболее здесь показателен пример врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Регион опережает собственные показатели 2012 года: 67,65% против 60%. Заметный рост явки в ряде регионов ЦФО, в крупнейших городах: в Москве и Санкт-Петербурге. Естественно, при этом можно сделать вывод, что показатели явки не стоит проецировать на региональные кампании 2018 года, рост активности — временный всплеск связан со специфическим усилением власти Центризбиркома.

Орлов отметил, что самая большая явка отмечена в Тыве (93,66%), а самая низкая в Иркутской области (57%).

Президентские выборы продемонстрировали и кризис российской партийной системы, отметил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Скромные результаты партий на парламентских выборах связаны не только с их ошибками, а с тем, что позиции партий — это не то, что ждали люди. Любая партийная позиция узка. А 18 марта выбирали человека, который должен руководить не политической позицией, а страной в целом».

Кризис партий очевиден: обострились вечные противоречия в КПРФ, из-за этого они потеряли часть своего электората. Оба важных направления — государственность и социальность — остались у Путина.

«Старые партии, сложившиеся в 90-е годы, могут существовать, но эффективными не будут. Думаю, партийная система должна измениться. Либо мы останемся вообще без партий», — считает Журавлев.

Главной опасностью для действующей власти Журавлев назвал долгосрочность обещаний, обозначенных в послании Путина. «А люди не любят ждать долго. И это противоречие между ростом дерева и требованием плодов может сказаться в ближайшее время».