Рязань, 20 марта, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В Рязанской области прошло первое заседание правительства с использование планшетов. Как 20 марта сообщила пресс-служба правительства, в планах — полностью избавиться от бумажного документооборота.

Марина Каширская ИА REGNUM Андроид

«Мы постепенно переходим к электронному документообороту и в последующем будем полностью избавляться от бумаг в работе. Заседания правительства области будут проходить с использованием электронных планшетов», — цитирует пресс-служба губернатора Николая Любимова.

Глава региона дал своим подчиненным месяц, чтобы они успели зарегистрироваться на внутреннем портале правительства области.

Кроме того, по словам Николая Любимова, все члены правительства прошли инструктаж по работе с гаджетами.

«Глава региона, обращаясь к участникам заседания, попросил их не использовать планшеты для загрузки приложений с play-маркета», — добавили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Рязанская область должна перейти на электронный документооборот. Об этом Николай Любимов заявил в начале марта 2018 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Планшеты

Кроме того, в текущем году в Рязанской области должен быть создан инновационный научный центр, который будет предоставлять инфраструктурные возможности для IT-компаний. Центр также будет предоставлять возможности для продвижения разработок на российском и зарубежном рынках. Всего планируется создать примерно 700 новых рабочих мест.

Также в планах создание как минимум пяти лабораторий для обучения IT-специалистов. Они должны появиться на базе Рязанского технологического колледжа. В ведущих вузах региона планируют привлекать к обучению специалистов представителей бизнеса.

Ранее губернатор говорил и о цифровой революции в сфере здравоохранения. Она заключается во внедрении телемедицины и избавлении от существенного числа справок и документов. Но сначала в регионе хотят обеспечить доступ к интернету во всех больницах региона.