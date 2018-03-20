Ленинградская область, 20 марта, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Федеральная автотрасса А-181 «Скандинавия», связывающая Петербург и Ленобласть с Финляндией и Евросоюзом, а также дорога Казань — Набережные Челны будут подготовлены для постоянного проезда беспилотников в период с 2019 по 2021 годы. Об этом 20 марта заявил глава Росавтодора Роман Старовойт, сообщает «ДорИнфо».

Lenobl.ru Трасса «Скандинавия»

»Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт. Знаем, что необходимо сделать», — сказал Старовойт.

Как отмечается, уже весной-летом 2018 года Росавтодор планирует провести заезды беспилотного транспорта по российским дорогам, причем сделано это будет публично.

Как отмечает источник, первый опытный заезд беспилотника в рамках проекта «Караван» по развитию беспилотного транспорта в России намечен на май 2018 года на закрытой дороге. Проект реализуется совместно с «КАМАЗом».

Выбор «Скандинавии», видимо, объясняется желанием увязать российский проект с аналогичным проектом «Аврора» в Финляндии. Также к проекту беспилотного транспорта может подключиться Германия.

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Как напоминает ИА REGNUM, трасса «Скандинавия», ведущая от Петербурга к границе с Финляндией, известна весьма высокой аварийностью. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям, гибели людей. Из-за этого «Скандинавию» нередко называют «дорогой смерти».

Работа над проектом «Караван» началась весной 2016 года. Проект должен подготовить федеральные автодороги России для передвижения беспилотников. Один из главных этапов проекта должен состояться в мае-июне 2018 года, когда запланирован первый заезд беспилотника по российской дороге.

Как сообщили 20 марта в Росавтодоре, в последние месяцы на Северо-Западе завершены строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью почти 40 км, включая первый этап строительства обхода Гатчины протяженностью 12,4 км на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — до границы с Белоруссией, первый этап строительства участка Сосново — Варшко протяженностью 15,9 км на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие.