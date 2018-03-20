Ярославль, 20 марта, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В трех конкурсах на уборку Ярославля комиссией признаны заявки только одного участника электронного аукциона — МУП «Городское Спецавтохозяйство» города Ярославля. Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Напомним, в Ярославле объявлены три аукциона на уборку улично-дорожной сети Ярославля на 2018−2020 годы. Общая стоимость трех лотов составила почти миллиард рублей. В настоящий момент аукционы приостановлены из-за жалобы одного из участников — ООО «Ярославская проектно-строительная компания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, фирма посчитала, что заказчик — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» — включило в аукцион работы, не относящиеся к целям заключения контракта.

Рассмотрение жалобы назначено на 22 марта. Тем не менее, сегодня, 20 марта, в документации на сайте Госзакупок в разделе «участники, с которыми планируется заключить контракт», размещены протоколы, согласно которым комиссия признала заявку одного участника — МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля.

Таким образом, если региональный УФАС откажет в жалобе ООО «Ярославская проектно-строительная компания», победителем трех аукционов станет муниципальное предприятие. Впервые за последние годы ситуация может поменяться — раньше именно МУП работал на субподряде у частников, которые выигрывали аукционы по уборке и содержанию улично-дорожной сети. У городского предприятия не было возможности участвовать в аукционе из-за кризисного состояния и больших долгов. «Спецавтохозяйству» не давали банковской гарантии, без которой невозможно участвовать в конкурсных процедурах. В 2017 году мэрия города фактически создала новое предприятие со схожим названием, которое теперь и имеет шанс получить значительный городской контракт, минуя посредников.

При этом ни материальных, ни кадровых ресурсов для того, чтобы своими силами убирать все шесть районов Ярославля, у «Спецавтохозяйства» нет. А значит, придется нанимать субподрядчиков.