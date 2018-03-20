Ярославль, 20 марта, 2018, 17:02 — ИА Регнум. На празднике в Костроме, посвященному дню рождения Снегурочки, сказочный персонаж получит паспорт туриста Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Снегурочка

31 марта главный туристический бренд Костромы отметит свой 10-й день рождения. В гости к Снегурочке приедут сказочные персонажи из других городов. Поздравление из Ярославля с собой привезет былинный герой туристического квартала «Злато Место» Алеша Попович.

«У нас для очаровательной Снегурочки особый подарок, подарок, символизирующий единство городов «Золотого кольца» — единство и дружбу брендов, тесное сотрудничество субъектов туристического бизнеса. Российской Снегурочке мы дарим Паспорт туриста Золотого кольца и возможность самой совершить путешествие по городам маршрута по системе скидок и бонусов», — сказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Помимо Алеши Поповича в гости к Снегурочке собираются Тол Бабай из Удмуртии, Царь Берендей из Переславля, Дед Мороз из Великого Устюга и другие персонажи. Сама Снегурочка недавно приезжала в Ярославль на Главную Масленицу страны.