Москва, 20 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бесполезности угроз блокировки сервиса в России со стороны Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Павел Дуров в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года о обязательном предоставлении распространителями информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений.

Юристы Telegram настаивали, что приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой осуществляется только с разрешения суда, а следовательно, у ФСБ не было полномочий его принимать.

Роскомнадзор уже направил уведомление администрации сервиса о необходимости в течение 15 дней передать ФСБ России ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей.

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