Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Дзержинского районного суда в отношении Надежды Соломахиной, признанной виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила пресс-служба суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской суд

На момент совершения преступления Соломахина была заместителем главы администрации Петроградского района, а затем работала советником спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, которого считают особенно влиятельным именно в Петроградском районе — его он и представляет в качестве депутата.

Дзержинский районный суд 2 ноября 2017 года назначил Соломахиной наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Суд первой инстанции посчитал доказанным, что Соломахина вступила в преступный сговор, направленный на «хищение, путем обмана, бюджетных средств в особо крупном размере», полученных по госконтрактам на проведение праздников, которые заключала администрация Петроградского района.

Сговаривалась Соломахина, по данным следствия, с Ильей Хлусовым и Русланом Прасоловым, которые были помощниками экс-депутата заксобрания Санкт-Петербурга Ольги Литвиненко, а также с «неустановленными лицами». Хлусов и Прасолов ранее уже были осуждены по этому делу. В 2013 году Литвиненко, ныне уехавшая из России, утверждала, что дела против ее помощников были сфабрикованы.

Как установили следствие и суд, в 2010—2011 годах сообщники совершили хищение бюджетных средств на сумму более 3,6 млн рублей. Акты выполненных работ и оказанных услуг подписывала как раз Соломахина. Как заявляли в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Хлусов, Прасолов и неустановленные лица обналичили деньги, после чего Хлусов, Прасолов, Соломахина и другие, согласно заранее достигнутой договоренности, поделили сумму между собой.

Обвинительный вердикт Дзержинского суда был обжалован в городском суде защитой обвиняемых. Адвокаты просили Санкт-Петербургский городской суд приговор суда первой инстанции отменить, Соломахину оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

По версии защиты, Надежда Соломахина была введена в заблуждение сотрудниками, осуществляющими контроль качества проведенных мероприятий. Также защитники считали, что суд первой инстанции не учел отсутствие мотива осужденной на преступный сговор, с учетом ее личности — у Соломахиной многочисленные награды, более 40 лет безупречной работы, высокая оценка ее личностных и деловых качеств со стороны высокопоставленных лиц.

«Надежда Степановна Соломахина — одна из самых лучших государственных служащих Санкт-Петербурга. Она работала во многих районах города. Считаю ее абсолютно честным, искренним, добрым человеком, высокопрофессиональным руководителем. Уверен, что еще долгие-долгие годы она своим трудом будет приносить пользу Санкт-Петербургу», — заявлял в ноябре 2017 года председатель заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В итоге горсуд Петербурга оставил жалобы без удовлетворения, и обвинительный приговор Соломахиной не отменил.