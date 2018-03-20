Москва, 20 марта, 2018, 16:39 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают рассмотреть вопрос повышения разрешённой скорости автомобиля с 90 км/ч до 100−110 км/ч.

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«Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100−110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») в ходе научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018−2019 годы».

Помимо этого депутат считает актуальным обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы автомобилистам комфортнее чувствовать себя на дорогах.