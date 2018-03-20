Калуга, 20 марта, 2018, 16:34 — ИА Регнум. 20 марта в Городской думе Калуги состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Сергея Чаплина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены комитета поддержали предложение депутата Андрея Макарова о создании в Городской думе комиссии по контролю за предоставлением земельных участков на территории города Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Городской думы Калуги

Основной задачей комиссии станет обеспечение депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков в собственность, аренду или безвозмездное пользование. Также среди задач комиссии будет контроль за соблюдением требований законодательства при установлении и (или) изменении вида разрешённого использования земельных участков. Соответствующее решение будет вынесено на ближайшее заседание Городской думы.

«Причиной, побудившей меня предложить создать в Городской думе соответствующую комиссию, стало то, что в Калуге под ведение личного подсобного хозяйства и огородничество выделяются земли, которые можно более рационально использовать на благо всех жителей города, например для организации рекреационных зон, мест отдыха для жителей отдалённых микрорайонов, — рассказал Андрей Макаров. — Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, как правило, обносятся заборами, что нередко создаёт неудобства для остальных жителей. В качестве примера можно привести земельные участки в районе улицы Сосновой в деревне Волково, рядом с которыми расположен лесной массив. Я считаю, что необходимо более взвешенно подходить к вопросу предоставления земли, просчитывать все положительные и негативные последствия, и, безусловно, учитывать мнение жителей, которое и будут представлять депутаты Городской думы».

Также в ходе заседания были одобрены предложения управления экономики и имущественных отношений о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать канализационные и водопроводные сети на территории Калуги.

Членами комитета были одобрены поправки в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом». Поправки предусматривают применение льготной арендной ставки в размере 1 рубль за квадратный метр в месяц при сдаче в аренду объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории города находится более 700 памятников, большинство из которых находится в аварийном состоянии. Ремонт и реконструкцию памятников планируется осуществить за счёт привлечения частных инвестиций.

Был заслушан отчёт о выполнении программы приватизации муниципального имущества в 2017 году. В прошедшем году от приватизации 33 муниципальных объектов недвижимости планировалось получить 77,7 млн. рублей. Всего в ходе аукционов было продано 14 объектов недвижимости, в городской бюджет поступило 70 миллионов рулей — 90% от запланированного. В бюджет города также поступили дивиденды по акциям ОАО «Лифтремстрой» в сумме 500 тысяч рублей и ПАО «Ростелеком» в сумме 3 тысячи рублей.

Была рассмотрена информация о состоянии аварийности и детского травматизма на территории города. За 2017 год на дорогах областного центра было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. Количество ДТП с участием детей выросло на 34% — 82 случая, в которых получили ранения 90 детей. На 14% возросло количество ДТП с участием пешеходов — 235 случаев, в которых погибло 9 пешеходов, 235 получили ранения. По вине пешеходов произошло 72 ДТП.

Практически в каждом втором ДТП сопутствующими факторами были отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие, плохая видимость и неправильное применение дорожных знаков, а также отсутствие уличного освещения.

Депутат Андрей Линков напомнил коллегам, что ранее комитетом было принято решение рекомендовать Городской управе изыскать дополнительные средства на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Статистика по количеству погибших и пострадавших довольно устрашающая, — отметил Андрей Линков. — Нам следует чётко определить приоритеты: жизнь и здоровье жителей Калуги должны стоять на первом месте, управлению городского хозяйства необходимо выполнить все предписания ГИБДД и обеспечить соответствие нормам по освещённости, разметке и наличию дорожных знаков».

Депутат Александр Окунев в свою очередь предложил просчитать стоимость работ, которые необходимо провести в первую очередь, и внести предложения по соответствующей корректировке бюджета.

«Следует прежде всего выделить приоритетные направления в рамках уже заложенных на обеспечение безопасности дорожного движения 40 миллионов рублей, — предложил заместитель председателя комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Сергей Чаплин. — Кроме того необходимо запросить отчёт о планах управления городского хозяйства по использованию этих средств, ситуацию также следует обсудить с начальником управления. Вопрос будет находиться на контроле комитета».