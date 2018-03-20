Грозный, 20 марта, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Американским чиновникам нужно перестать давить на Россию и политизировать спортивные мероприятия. Представителям власти США лучше самим начать заниматься спортом, может быть, тогда у них отпадет желание искать во всем руку России. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя очередной выпад в его сторону со стороны США, связанный с рекламой чеченских спортивных клубов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамазан Кадыров

Ранее сообщалось, что власти США намерены провести в отношении Рамзана Кадырова расследование по поводу рекламы клуба «Ахмат». В частности, их интересует, как производится оплата бойцам UFC из США, которые сфотографированы на фоне символики чеченского спортивного клуба.

«Займитесь сами спортом, это выбьет из вас популизм и политическую ересь, даст уравновешенность, кровообращение улучшится и голова лучше работать станет», — посоветовал чеченский лидер в своем канале в Telegram.

Он призвал западных чиновников не тратить время, силы и деньги на очередное расследование в отношении себя, поскольку сам он не является ни руководителем клуба «Ахмат», ни его спонсором. Новый повод для нападок Кадыров назвал очередным трюком американских «демократов».

"США выбрали спорт, чтобы давить на Россию. Так было с Олимпиадой в Пхёнчхане. Неразвитые физически чиновники пытаются политизировать спортивные организации. Теперь США не нравится, что в UFC выступают бойцы клуба «Ахмат», и решили проверить, нет ли в моей дружбе со спортсменами финансового вопроса. США даже не подозревают, что никто никому ничего не платит. И что люди могут что-то делать по велению сердца. По дружбе», — подчеркнул Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года минфин США внес в «список Магнитского» еще пятерых граждан России, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова. Его обвинили в «нарушениях прав человека», в частности, из-за притеснения геев в Чечне.

Так называемый закон Магнитского, принятый в США в декабре 2012 года, предусматривает персональные санкции в отношении граждан России, нарушающих, по мнению американских властей, права человека.

Кадыров, комментируя свое включение в санкционный список, заявил, что он гордится тем, что «неугоден спецслужбам США». По мнению главы Чечни, в действительности Вашингтон не может простить ему то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб».