Чебоксары, 20 марта, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Госсовет Чувашии, состоящий из 44 депутатов, решил заказать новые значки — сразу 100 штук. Соответствующая информация о проведении аукциона опубликована на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из технической документации к аукциону

Государственный совет Чувашии выступает заказчиком услуг по изготовлению нагрудного знака депутата регионального парламента. При этом понадобилось сразу 100 значков. На это предусмотрено 51 тыс. рублей, средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

В документации поясняется, что нагрудный знак депутата Госсовета представляет собой «стилизованное изображение Государственного флага Чувашской Республики».

«Основа нагрудного знака депутата изготовляется из мельхиора (серебристо-белого сплава меди с никелем), нейзильбера (сплава меди с цинком и никелем) или томпака (сплава меди с цинком, сорта латуни), поверхность нагрудного знака депутата покрыта горячей эмалью желтого и пурпурового цветов. В левой верхней части нагрудного знака депутата на желтом фоне расположено рельефное изображение эмблем «Древо жизни» и «Три солнца», — говорится, в частности, в техническом задании.

Также отмечается, на значке должны быть рельефные надписи «Чувашская Республика» и «Государственный Совет». При этом «изображение эмблем, надпись, рельефный бортик по краю и оборотная сторона нагрудного знака депутата анодированы под золото».

Отметим, что Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов. В настоящее время в региональном парламенте шестого созыва — 43 депутата: в 2017 году вице-спикер Николай Малов перешёл работать в Госдуму. В связи с вакантным местом были назначены дополнительные выборы, которые состоятся 3 июня 2018 года.

Напомним, парламент шестого (нынешнего) созыва был сформирован в Чувашии в сентябре 2016 года. Сроки его полномочий истекают в 2021 году.