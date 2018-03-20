Оттава, 20 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Учёные из Канады пришли к выводу, что межзвёздный астероид Оумуамуа, с большой долей вероятности, образовался в двойной звёздной системе. Об этом сообщается в журнале MNRAS.

Eso.org Первый известный межзвёздный астероид Оумуамуа в представлении художника

Исследователи обратили внимание на то, что большая часть звёзд Млечного Пути имеет рядом одно или два других светила. Их гравитационные взаимодействия могут приводить к разрушению вращающихся вокруг них планет и выбросу их частей за пределы звёздной системы.

Учёные построили компьютерные модели и просчитали вероятность появления Оумуамуа в двойной звёздной системе, а также у звезды, похожей на Солнце.

Расчеты показали, что в двойных звёздных системах происходит выброс планет или их осколков в открытый космос. Причём пары звёзд в среднем выбрасывают в 10 раз больше астероидов, чем одинокие светила.

По словам учёных, в общей сложности на долю двойных звёзд приходится около 75% межзвёздных небесных тел. Поэтому астрономы считают, что Оумуамуа образовался в двойной системе на довольно небольшом расстоянии от Солнца.

Как сообщало ИА REGNUM, астероид Оумуамуа стал первым обнаруженным межзвёздным объектом, пролетевшим через Солнечную систему. Он был обнаружен 19 октября 2017 года.

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