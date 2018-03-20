Москва, 20 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В вопросе блокировки Telegram России предстоит выбирать между безопасностью и свободой, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ.

«Вновь обсуждается возможность блокировки Telegram, если компания не передаст силовикам «ключи» для того, чтобы иметь возможность постороннего просмотра переписки. В подобных вопросах мы всегда сталкиваемся с дилеммой: безопасность или свобода?» — отметил Жириновский.

Поэтому, полагает он, нужно выбираться, что важнее — «обе позиции имеют право на существование».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram уведомление о необходимости передать ФСБ информацию для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Вместе с тем создатели Telegram считают, что передача ключей спецслужбе нарушила бы тайну переписки пользователей.