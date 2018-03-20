Ярославль, 20 марта, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Ярославле прошла пресс-конференция регионального штаба Павла Грудинина, посвященная итогам президентских выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском обкоме КПРФ.

Yarkprf.ru Пресс-конференция штаба Грудинина в Ярославле

Ярославские коммунисты традиционно считают выборы нечестными, полагая, что кандидаты находились в неравных условиях.

Одному кандидату — Владимиру Путину — предоставили гигантские информационные ресурсы, а другого, Павла Грудинина, шельмовали многие федеральные СМИ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Представитель КПРФ рассказал, что на выборы людей заманивали разными методами — четырехрублевыми пирожками, программой «Решаем вместе», социальными ярмарками, поквартирным обходом, концертом или принуждали административным ресурсом. Однако ярославские коммунисты считают, что их кандидат показал хороший результат по сравнению с результатами в соседних регионах.

«И все равно Павел Грудинин показал третий результат по ЦФО, а Владимир Путин — четвертый с конца. И явка у нас одна из самых низких в регионе, а это говорит о том, что не до конца еще сломлен дух ярославского избирателя», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

На пресс-конференции присутствовал представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Антон Шейнин. Он подверг сомнению законность средств, которыми ярославцев заманивали на выборы. Например, акцию «Ярголосовач» Шейнин считает лотереей, а лотереи запрещены на избирательном участке. Но организаторы ее подали как конкурс.

«Эти выборы изобиловали нарушениями. Например, голосование по программе «Решаем вместе» проходило прямо на территории избирательных участков. Это незаконно. Да и голосование было нечестным. Там можно было прийти и проголосовать несколько раз», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин.

На пресс-конференции планировалось выступление руководителя ярославского отделения партии «Яблоко», но он не смог там присутствовать и свою оценку прошедшим выборам дал по телефону.

«Эти выборы коренным образом нарушали право ярославцев на открытые, честные выборы. И все из-за КОИБов. Ведь это, по сути, «черные ящики», которые якобы записывают результаты голосования. Но как проверить, правильно ли он записал? При обычном голосовании я могу попросить председателя комиссии показать мне протоколы, потребовать перечета голосов. Когда идет голосование при помощи КОИБов, то это сделать невозможно. Мы много раз требовали ручного пересчёта голосов, но нам всегда отказывали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Виноградов считает, что результаты Григория Явлинского были в регионе занижены примерно в два раза. Но зафиксировать факты вбросов бюллетеней, подтасовок результатов или принуждения голосовать за какого-либо кандидата в регионе оппозиции не удалось. При этом представители КПРФ и «Яблока» в Ярославле говорят, что идея «бойкота выборов» провалилась: избиратели, оставшиеся дома по идейным соображениям, помогли Владимиру Путину набрать максимальный процент голосов и ухудшили результаты альтернативных кандидатов.