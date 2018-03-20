Ярославль, 20 марта, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Мэр города Ярославля поручил главам районов заняться вопросами культуры содержания домашних животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Владимира Слепцова Пора создавать «собачью полицию»?

Поводом для этого стали ожесточенные споры в социальных сетях между собаковладельцами и гражданами, не имеющими шариков и бобиков. Последние, как правило, обвиняют «собачников» в нарушении правил выгула домашних питомцев. Им в ответ приводятся аргументы о том, что во всем виноваты городские власти, которые не создают условий для владельцев животных.

«В социальных сетях много споров между жителями по поводу собак. У всех своя правда, но чтобы разрешить эту ситуацию, поручил главам администраций заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе», — пишет на своей странице в Facebook мэр Владимир Слепцов.

Он отмечает, что теперь в каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак и составления перечня мест размещения диспенсеров.

«Уважаемые собаководы, если у вас есть конкретные предложения по местам размещения площадок, просим направлять их в районные администрации. Объединив усилия, сможем создать комфортные условия для всех жителей города», — призвал Владимир Слепцов собаковладельцев.

Удастся ли ему примирить две враждующие стороны — покажет время. Но многие ярославцы уверены, что кардинально решить вопрос можно только создав «собачью полицию», которая бы штрафовала нарушителей.