Москва, 20 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Цены на нефть и российский рубль сейчас ориентируются на новостной фон, связанный больше с политикой, нежели с экономикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion Станислав Вернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При этом если ценам на нефть это идет на пользу за счет добавления геополитической премии, то национальная валюта продолжает слабеть из-за давления уходящего капитала по причине обострения отношений с Западом.

В ближайшее время состоится встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с президентом США Дональдом Трампом, где будет дана оценка действий России в Сирии и могут прозвучать заявления в отношении ядерной сделки с Ираном, который вызывает раздражение поддержкой хуситов в Йемене», — пояснил Вернер.

Для рынка нефти это повод дисконтировать в цены сценарий давления на Тегеран с возможным возвращением эмбарго на поставки нефти, для рубля — дополнительное напоминание о том, что ситуация вокруг Дамаска может принять драматический оборот и усугубить и без того негативное отношение к России.

«Как показали последние аукционы по размещению еврооблигаций, интерес нерезидентов сейчас можно поддержать, обязательно добавив премию к доходностям. Истерия с отравлением бывшего сотрудника ГРУ в Лондоне, реакция «Газпрома» на итоги разбирательства с Нафтогазом, убедительный месседж о возможностях российских вооружений в послании президента Федеральному собранию.

Всё это сулит дальнейшим давление и большие риски инвестиций. Исход президентских выборов в этом отношении симптоматичен — ситуация не изменится к лучшему в обозримом будущем», — полагает эксперт.

Для зарубежных инвесторов возникает дилемма: оправданно ли сохранять позиции в российских активах, в то время как впереди сужение разницы в процентных доходностях. Федрезерв завтра повысит ставки, а Банк России, напротив 23 марта их понизит. И текущая разница в ставках продолжит убывать на протяжении всего года.

«Капитальные потоки пока буду направлены из России — по этой причине в ближайшее время доллар/рубль перепишет максимумы с начала года на уровне в 58,50 рубля, а евро в силу роста EUR/USD может преодолеть планку в 72 рублей. В дальнейшем, впрочем, ситуация может измениться в диаметрально противоположную сторону, и причиной этому будут цены на нефть», — считает Вернер.

На рынке энергоносителей цены на нефть подали заявку на возвращение к $70 за баррель. Сланцевая нефть будет поступать на рынок медленнее прироста спроса, и во II квартале будет наблюдаться ситуация дефицита поставок. Уже сейчас цены на нефть отвязались от склонности к риску и смогли закрепиться выше $65. Это в условиях ожидаемого роста добычи нефти и увеличения коммерческих запасов в США.

«Поэтому в ближайшее время позитивная динамика может получить продолжение и в конечном итоге на какое-то время вновь вернуть интерес к российским активам, нейтрализовав влияние геополитических факторов», — высказал свое мнение эксперт.

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