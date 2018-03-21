Салехард, 21 марта, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Вахтовый метод освоения Арктики оптимален лишь в том случае, если цель сводится к тому, чтобы «прийти, добыть, уйти», считает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Кобылкин обрисовал также ряд направлений развития Арктического региона, включая транспортную инфраструктуру, создание рабочих мест, пассажироперевозки по Северному морскому пути и др.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Уже давно Россия построила на Севере города, которые для множества людей являются родными местами, и переселять их скопом к центру — неправильно и не нужно, полагает губернатор, подчеркивая необходимость сохранения населения даже самых отдаленных пунктов Арктики:

«Потому что если мы все соберемся в комфортных крупных городах, то в итоге можем и не узнать, что на нашу крайнюю территорию кто-то пришел. Скажу больше, для коренных жителей Севера вопрос этот тем более не стоит: они — настоящие хранители Арктики».

Это не означает, например, скорого превращения вахтового поселка Сабетта в перспективный город, напротив, с президентом РФ есть договоренность о том, что новые города на Ямале создаваться не будут, но будут развиваться уже имеющиеся. Важно также, что создание в стране 25 млн новых мест (о чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию) — задача, которую Арктика способна выполнить полностью. Причина в том, что если европейская часть России уже обустроена и в ней тяжело изобрести такое большое число производств, которые способны были бы составить конкуренцию европейским, то одно рабочее место в Арктике создает от 14 рабочих мест в стране. Пример с проектом «Ямал СПГ» это доказал.

В стратегической для России задаче освоения Арктики остается множество сложных задач, включая транспортную:

«Полноценные дороги по всему Ямалу мы не построим еще долго. Слишком большие расстояния, а также сложность и длительность стройки на вечной мерзлоте. Но работа над транспортной инфраструктурой для нас очень важна. Планируем заниматься реконструкцией аэродромов, увеличивать рейсы по стране. Хотелось бы иметь как можно больше международных аэропортов», — говорит губернатор ЯНАО, указывая также на существование идеи пассажирских перевозок по СМП, который уже начинает вызывать интерес в качестве туристического маршрута.

Читайте интервью полностью: Россия прорубила окно в Азию через Ямал: интервью губернатора ЯНАО

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