Екатеринбург, 20 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горожане намерены провести акцию против сноса недостроенной телебашни в центре города. Мероприятие «Обними телебашню» запланировано вечером 22 марта возле мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

Также общественники намерены 23 марта, накануне сноса башни, провести пикет возле здания городского цирка.

Кроме того, активисты намерены подать иски в суды и уже обратились к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. По мнению общественников, передача недостроенной телебашни и прилегающей к ней территории была осуществлена с нарушением законодательства. Также они в своей жалобе указали то, что, по мнению экспертов, снос объекта может стать опасным для линии метрополитена Екатеринбурга, расположенной неподалёку насосно-канализационной станции, а также для прилегающих зданий, в том числе городского цирка.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось в 1983 году, и до 1991 года было возведено 220 метров из 361 запланированных. Однако после развала СССР стройка была заморожена.

В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы в собственность АО «Ледовая арена», и было принято решение о сносе «самого высокого долгостроя». На этом месте собственник намерен строить новую спортивную ледовую арену.

Однако в городе нашлись противники такого решения. Часть горожан и специалистов предлагают не сносить телебашню, а завершить строительство объекта, придав ему новый функционал. Защитники телебашни считают её символом города, а строительство арены предлагают вынести на окраины мегаполиса, как это делают в других странах.

В свою очередь архитекторы разработали несколько проектов для использования телебашни. Так, например, из неё предлагается сделать глобальный маяк «Европа — Азия», использовать высотное строение для канатной дороги или разместить внутри телебашни музеи, выставки, ресторан или смотровую площадку.