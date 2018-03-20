Екатеринбуржцы обнимут приговорённую к сносу недостроенную телебашню
Екатеринбург, 20 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горожане намерены провести акцию против сноса недостроенной телебашни в центре города. Мероприятие «Обними телебашню» запланировано вечером 22 марта возле мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также общественники намерены 23 марта, накануне сноса башни, провести пикет возле здания городского цирка.
Кроме того, активисты намерены подать иски в суды и уже обратились к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. По мнению общественников, передача недостроенной телебашни и прилегающей к ней территории была осуществлена с нарушением законодательства. Также они в своей жалобе указали то, что, по мнению экспертов, снос объекта может стать опасным для линии метрополитена Екатеринбурга, расположенной неподалёку насосно-канализационной станции, а также для прилегающих зданий, в том числе городского цирка.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось в 1983 году, и до 1991 года было возведено 220 метров из 361 запланированных. Однако после развала СССР стройка была заморожена.
В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы в собственность АО «Ледовая арена», и было принято решение о сносе «самого высокого долгостроя». На этом месте собственник намерен строить новую спортивную ледовую арену.
Однако в городе нашлись противники такого решения. Часть горожан и специалистов предлагают не сносить телебашню, а завершить строительство объекта, придав ему новый функционал. Защитники телебашни считают её символом города, а строительство арены предлагают вынести на окраины мегаполиса, как это делают в других странах.
В свою очередь архитекторы разработали несколько проектов для использования телебашни. Так, например, из неё предлагается сделать глобальный маяк «Европа — Азия», использовать высотное строение для канатной дороги или разместить внутри телебашни музеи, выставки, ресторан или смотровую площадку.