Киев, 20 марта, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В парламент Украины внесён проект постановления о признании состоявшихся в России 18 марта президентских выборов незаконными. Соответствующий документ зарегистрировали 19 марта нардепы от фракции «Народный фронт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В проекте постановления говорится, что выборы президента РФ вследствие голосования в «аннексированном» Крыму «не могут иметь правовых последствий».

В документе предлагается создать обращение к Совету Безопасности и Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН), к парламентам государств мира с призывом не признавать легитимность президентских выборов в России и их результатов.

Как сообщил телеканал «112 Украина», представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко озвучила инициативу не признавать лишь результаты выборов на территории Крыма, для того, чтобы иметь затем возможность договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным «по различным чувствительным вопросам».

«Я думаю, что разумная государственная позиция в пользу Украины будет поддержана залом, но определяться будет зал», — цитирует телеканал слова Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе голосования на выборах президента России в Севастополе и Крыму Владимир Путин получил 92,16% и 90,19%, соответственно. В тройку кандидатов, которые сумели набрать больше одного процента, вошли кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР) и журналистка Ксения Собчак.

Читайте также: Выборы президента России. Результаты и реакции: трансляция