Ярославль, 20 марта, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Жители Ярославля смогут принять участие в общественном обсуждении проекта «Безопасные и качественные дороги» и решить, какие еще дороги отремонтировать на сэкономленные от торгов средства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог в Ярославле

10 апреля в регионе пройдет общественное обсуждение предстоящего ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Темой станет внесение изменений в планы на 2018 год за счет экономии от торгов.

Руководство регионального департамента транспорта, областной дорожной службы и представители мэрии Ярославля обсудят с членами общественных советов, блогерами, активистами различных движений и просто неравнодушными ярославцами объекты для включения в программу.

Правда, пока не совсем понятно, о какой сумме, сэкономленной при проведении торгов, идет речь, так как аукционы только начали размещать на сайте Госзакупок. Напомним, всего сформированы три лота, куда вошли 6, 4 и 13 дорог Ярославля.

Тем не менее, как пояснили в региональном правительстве, предварительный список дорог, которые могут быть отремонтированы на сэкономленные средства, сформирован, по ним проведена определенная работа.

В прошлом году департаментом транспорта совместно с мэрией Ярославля были проведены четыре общественных обсуждения. Представители органов власти обсудили с широким кругом общественности, какие дороги в первую очередь необходимо отремонтировать по проекту «Безопасные и качественные дороги», результаты работы, проделанной в 2017 году, и планы на 2018 год.